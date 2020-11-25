В Татарстане парень сел на 9 лет за покушение на беременную от него школьницу

В Азнакаевском районе Татарстана местный 19-летний житель приговорен к 9 годам колонии строго режима за покушение на убийство 14-летней беременной школьницы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление республиканского СК.

В первой половине 2020 года осужденный познакомился с несовершеннолетней в социальной сети, а в апреле вступил с ней в интимную связь.

Спустя время девушка сообщила парню, что подозревает у себя беременность.

Парень, пытаясь избежать уголовной ответственности за совращение несовершеннолетней, решил убить школьницу. Он вывез ее в сельскую местность, где бил руками, ногами, а затем попытался удушить.

Когда девушка потеряла сознания, злоумышленник погурзил ее в багажник, отвез к оврагу, сбросил и закидал ветками.

Девушка смогла прийти в себя и вышла на дорогу, где ее обнаружили местные жители.