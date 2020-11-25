В Питере "благотворители" избили и изнасиловали мужчину, неделю держа его в плену

На юге Санкт-Петербурга в одном из поселков благотворительная организация «Линия жизни» сняла дом. Организация распространяла объявления о помощи социально неблагополучным людям. Одному из подопечных, увлекающемуся алкоголем сперва помогли: «отмыли, обогрели и устроили разнорабочим на стройку», однако, когда пришло время выдавать зарплату, отношение в корне поменялось.

Как пишет «Фонтанка», после возникшего конфликта мужчину на протяжение ночи жестоко избивали и насиловали, а затем связанного заперли в комнате, где он пробыл не менее недели. В этом кроме администратора Павла участвовали ещё два человека, а в доме проживали порядка 15 постояльцев, один из которых согласился сообщить о происходящем брату пострадавшего, а тот передал информацию в полицию.

Все агрессора, напавшие не него, оказались приезжими. Их задержали, возбуждено два уголовных дела по статьям о незаконном лишении свободы и насильственных действиях сексуального характера.

Врачи зафиксировали у потерпевшего множественные переломы рук, ног и ребер, а также многочисленные травмы на теле и половом органе. Он был госпитализирован.