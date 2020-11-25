Минпросвещения сделало соцсеть для школьников и их родителей

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомственный проект по созданию образовательной социальной сети для школьников уже реализован. Также она предполагает вовлечение родителей, для которых будет представлен встроенный в неё мессенджер.

«Мы создали фактически образовательный интернет, куда вошла своя социальная сеть для школьников, мессенджеры для родителей и учеников, организация системы видеонаблюдения и верифицированный контент», — приводит ТАСС слова министра.

Дату релиза или других подробностей министр не привел.

Ранее Кравцов заявлял, что Минпросвещения совместно с Mail.ru Group намерено создать социальную сеть, которая бы стала аналогом TikTok. Она будет отличаться в частности отсутствием в ней «негативной информации».