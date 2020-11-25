Мать шести детей, взятых вчера в заложники, не выходит на связь после допроса

В Петербурге шестеро детей, которых ранее их отец объявил заложниками, распределены по медучреждениям, пишет «Фонтанка». Детям от 3 до 15 лет.

Двое ребят находятся в больнице имени Филатова, а четверо — в соматическом отеделении ДГБ №22. Уточняется, что их жизни ничего не угрожает, но они находятся в истощенном состоянии, поскольку долгое время питались неполноценно. Также у них обнаружены проблемы в желудочно-кишечном тракте из-за антисанитарных условий, в которых они проживали.

Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщает, что мать детей не выходит на связь после того, как ее допросили в полиции. Они намерены пригласить ее для пребывании в одной из палат, где расположены ее сыновья.

Напомним, дети несколько часов прибывали в заложниках у отца семейства, который до этого выгнал из дома мать. Известно, что двое из детей рождены от мужчина, а четверо — от предыдущего брака супруги.

Квартиру, где буйствовал мужчина, собирались штурмовать, но в итоге агрессор сам сдался правоохранителям.

Известно, что мужчина находился в пограничном состоянии две недели назад и получал лечение у психиатра.