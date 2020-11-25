ЧС в Приморье: правительство выделило 700 млн, составлен 161 протокол

Первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина сообщила, что предположительная оценка ущерба от ледяного дождя в регионе равна 250 миллионам рублей, передает «Росбалт».

Напомним, циклон принес во города Владивосток, Артем и еще несколько районов края влажные осадки с минусовой температурой, в результате чего тысячи домохозяйств остались без отопления и энергоснабжения.

Правительство РФ уже решило выделить 700 миллионов региону для ликвидации последствий ЧС.

«Такие дела» сообщают, что краевая прокуратура возбудила 161 административное дело по факту некачественной работы коммунальных служб после циклона.

Управляющие компании городов Артем и Арсеньев получили более 250 предостережений и представлений по причине того, что с придомовых территорий не убирается снег, а с крыш не снимается лед и снег.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк тоже получил представление из-за нехватки снегоуборочной техники.

В Приморье продолжают работать 130 пунктов обогрева и горячего питания. По сей день в регионе без электричества остается 77 тысяч жителей, 1,5 тысячи граждан без доступа к водопроводной воде, а 520 приморцев мучаются без отопления.