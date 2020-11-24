В ГД рассмотрят закон о выделении жилья всем переезжающим репрессированным

В Госдуме в первом чтении рассмотрят законопроект, который предусматривает получение жилья для каждой жертвы политических репрессий, возвращающейся на родную землю. Об этом пишет «Парламентская газета».

Поправки предлагается внести в закон о реабилитации жертв политических репрессий сталинских времен. Ранее жилье предоставлялось только тем, кто нуждался в жилье, но теперь предлагается сделать это в отношении всех жертв сталинского режима, которые были высланы с родных территорий.

Действие законопроекта распространяется не только на самих репрессированных, но и на их родственников, которые проживали совместно до применения репрессий.