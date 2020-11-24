Спад числа жертв преступлений и рост случаев ОРВИ. Новости к утру 24 ноября

В 42 регионах порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышает нормальные показатели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. Числа заболевших превышены преимущественно среди взрослого населения.

Также в ведомстве отметили, что в России привиты от гриппа в этом сезоне 64 миллиона человек Это 43,7% от общего числа населения.

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий упоминать организации, признанные иноагентами, без указания их статуса. Авторами выступила группа сенаторов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, пишет «Интерфакс».

Штраф за упоминание организации, признанной иноагентом, без указания ее статуса обычному гражданину обойдется в 2-2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — 4-5 тысяч, для юрлиц – 40-50 тысяч.

По статистике МВД, в результате преступлений в России за прошедшие 11 месяцев погибли 19 100 человек, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На 6% сократилось число преступлений, где человеку был причинен тяжкий вред здоровью — 30 100 человек пострадали. Общий материальный ущерб от преступлений в РФ составил 435 миллиардов рублей.

Количество террористических преступлений при этом выросло на 33%, а экстремистских — на 40% (1990 и 708 соответственно).

Всего с начала 2020 года в России произошло 1,7 миллиона преступлений.

Басманный суд в Москве арестовал полковника полиции Дагестана Гази Исаева, которого обвинили в пособничестве террористам при проведении терактов в 2010 году в столичном метрополитене.

Он перевозил сторонников террористической организации, а также информировал их о деятельности РОВД по борьбе терроризмом.

В марте 2010 года в результате взрыва на двух станциях метро в Москве погибли 40 человек и 100 получили ранения.