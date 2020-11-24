Депутат Госдумы объяснил, на что именно будут потрачены сельские 186 млрд

На комплексное развитие сельских территорий в России предусмотрено в бюджете 30 миллиардов рублей. Это только объем одной комплексной программы.

Всего на развитие села в 2021-2023 годы по всем госпрограммам предусмотрено выделение 186 миллиардов рублей, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова.

Первичное звено здравоохранения в сельских местностях обойдется бюджету в 22 миллиарда рублей. 7 миллиардов выделят на стимулирование жилищного строительства на селе. Также 10 миллиардов выделят на ликвидацию третьей смены в поселковых школах и столько же пойдет на создание мест в детских садах и поддержку сельских школ искусств.