Признавшийся в убийстве шестилетнего житель Саратовской области взят под стражу

В Саратовской области арестован местный житель, которому предъявлено обвинение в убийстве шестилетнего мальчика.

Как сообщается на сайте регионального СУ СКР, мужчина взят под стражу до 20 января. Свою вину он полностью признал.

Тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в пятницу, 20 ноября, в частном доме на улице Рабочих Маёвок в Энгельсе. Проживающий там 37-летний мужчина оставил пасынка с 47-летним знакомым. Вернувшись, он нашел мальчика мертвым на полу кухни.

Подозреваемого задержали, бало заведено дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Как пишет «РИА Новости», у матери погибшего, которая в день трагедии находилась в медицинском учреждении, есть еще шестеро детей, причем в отношении некоторых ее лишили родительских прав. Последнего ребенка женщина родила 20 ноября.

По данным источника агентства в силовых структурах региона, мальчик был обезглавлен, а его убийца был под воздействием неких веществ.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться в обстоятельствах произошедшего и оказать помощь семье ребенка. Прокуратура выясняет условия жизни погибшего и собирается дать оценку работе органов системы профилактики.