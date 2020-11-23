Россиянам рекомендовали приобретать не менее двух пар зимней обуви

Эксперты Роскачества представили рекомендации по выбору и использованию обуви в холодное время года.

«Главное правило – не носить одну и ту же пару обуви зимой каждый день. Во время носки кожа сгибается и растягивается. Как утверждает представитель обувной мастерской, лучше всего носить пару обуви не чаще раза в три дня», – цитирует ТАСС сообщение организации.

Специалисты не советуют сушить обувь с помощью батарей или электрических приборов – это может привести к тому, что кожа изделия станет грубой и начнет сжиматься. Лучше использовать деревянные формодержатели, предпочтительно кедровые, поскольку они обладают антибактериальными свойствами, либо обычную бумагу. Стельку при этом рекомендовано сушить отдельно.

Кроме того, в Роскачестве указали на то, что искусственные материалы меньше всего подходят для зимней погоды. Несмотря на то, что качественная экокожа хорошо выдерживает испытание грязью и реагентами, ее не советуют использовать при температуре ниже минус 10 градусов, поскольку покрытие может потрескаться.

Средство по уходу за обувью должно соответствовать типу кожи, напомнили эксперты. При этом чем больше в нем восков, масел и жиров, тем оно лучше; высокое содержание эмульгаторов говорит об обратном. В качественное средство может входить пчелиный воск, сосновое масло терпентин и масло пшеничных ростков.