Жену арестованного экс-мэра Томска подозревают в применении насилия к полиции

Против возглавляющей компанию «Томское пиво» супруги арестованного экс-мэра Томска Ивана Кляйна завели уголовное дело.

Как пишет РБК, в отношении Галины Кляйн возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Жену экс-градоначальника подозревают в том, что она сопротивлялась во время обыска в своей квартире в Томске 13 ноября. В СУ СК по региону утверждают, что женщина «причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов».

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября. Против него завели уголовное дело о превышении полномочий. По версии следствия, Кляйн использовал служебное положение в незаконных целях, действуя в интересах компании «Томское пиво», основным акционером которой является. До избрания мэром Кляйн руководил организацией, затем гендиректором компании стала его жена.

Суд отправил бывшего мэра под стражу на два месяца, отстранив его от должности на время следственных действий.