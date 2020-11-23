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Избыточная смертность в 5 раз превысила официальные цифры по умершим от ковида

Общество
13:50, 23 ноября 2020

Избыточная смертность в 5 раз превысила официальные цифры по умершим от ковида
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Согласно оценке Роспотребнадзора, от коронавируса в России за период с апреля по сентябрь умерли 20 698 человек. По данным Росстата, который для подсчета жертв ковида использует другую методологию, их 55,6 тысячи. При этом, как пишет «Медиазона» со ссылкой на официальные данные, в России за эти месяцы число смертей превысило среднее на 106 тысяч человек, но списывать их исключительно на ковид некорректно, уверяет эксперт.

Данных о смертности в октября по отдельным регионам власти ещё не предоставили, однако по предварительной оценке избыточная смертность в период с апреля по октябрь составила 120 тысяч человек или 18%, причем в некоторых регионах смертность выросла в разы сильнее: в Дагестане она выше на 58,6%, в Чечне — на 53%, в Ингушетии — 37,7%. 

В ряде регионов, в Алтайском, Пермском и Камчатском крае, Оренбургской и Омской области, а также в Калмыкии и Северной осетии прирост смертности варьируется от 26,5 до 32,5%. В Москве он составляет 25,9%, а в Санкт-Петербурге — 22,4%.

Демограф Алексей Ракша объяснил «Медиазоне», что не стоит списывать всю избыточную смертность на коронавирус, однако в тех регионах, где фальсификации применяются повсеместно на выборах, к примеру, в Татарстане, Башкортостане и Чечне, цифры по ковиду подменяют точно так же: «Как привыкли, так и врут».

Однако в других регионах чаще всего дополнительные смерти объясняются тем, что система здравоохранения загружена ковидом: 

«У кого-то инфаркт, у кого-то что-то еще. Откладываются плановые операции. Разные могут быть вещи, но, по опыту развитых стран, COVID-19 составляет в избыточной смертности от 55% до 110% В среднем — 80%».

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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