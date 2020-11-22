В Госдуме предложили обучать медиков самообороне

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил проводить среди медиков уроки психологической и физической самообороны.

Так, депутат предлагает на курсах обучать медицинских сотрудников избегать конфликтных ситуаций при работе с пациентами, а также научить их пользоваться шокерами и газовыми баллончиками в случае, если избежать агрессии не удалось.

«Иногда они вызывают повышенную агрессию у объекта, к которому они применяются. Если это делать, то надо проводить соответствующее обучение для медицинских работников — не все даже психологически смогут их применить», — цитирует РЕН ТВ слова Куринного в эфире «Говорит Москва».

О подобной инициативе в Тюмени ранее писал Sobesednik.ru.