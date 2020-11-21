В Питере, Москве и РФ в целом антирекорды по числу заболевших COVID-19 за сутки

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 24 822 человек — это новый максимум за всё время. Погибли 467 человек, а выздоровел 26 021 зараженный. Это следует из данных, опубликованных оперативным штабом.

Несмотря на позитивную динамику по числу активных случаев по России, в Москве она продолжает демонстрировать перевес в пользу заболевших: 7 168 человек за день были инфицированы и лишь 6 080 выздоровели. Сегодняшнее число зараженных в столице побило антирекорд, установленный накануне.

Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге, где также зафиксирован новый максимум в 2 476 заболевших, а выздоровели за сутки лишь 1 275 человек.

В России остается 451 535 активных случаев, из них в Москве 138 573, а в Петербурге — 34 670. Третье место с показателем в 25 543 инфицированных занимает Московская область, где также зафиксирован максимум в 916 заболевших в сутки. Выздоровел за это время лишь 561 человек.