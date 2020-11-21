Депутаты от КПРФ внесли законопроект о выплате пособий "вынужденно безработным"

Учитывая проблемы, которые вызывают у предпринимателей связанные с коронавирусом ограничительные меры, в Госдуме предложили ввести новую юридическую форму безработицы: вынужденную. Пособия на неё государство должно будет выплачивать, если деятельность предприятия запрещена исполнительной властью.

Под действие законопроекта подпадают «самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность без наемных работников, прекратившие деятельность, а также принявшие решение о снятии с регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности» из-за решения властей.

Всех их предлагается признать безработными, причем пособия для них не должны быть меньше МРОТ. Отмечается, что сейчас безработными не могут стать люди, у которых есть действующий трудовой договор. При этом, по мнению авторов документа — представителей фракции КПРФ Владимира Кашина, Николая Арефьева, Николая Коломейцева и Валентина Шурчанова, — выплачивать зарплаты во время «нерабочих дней», объявленных президентом весной, работодатели часто не могли из-за отсутствия выручки. Меры кредитования, принятые на тот момент правительством, депутаты оценили как мало эффективный.