В США отложена казнь женщины, что убила беременную американку и украла ее плод

В Соединенных Штатах отложена казнь женщины, которая должна была состоятся в стране впервые за 67 лет. Об этом пишет RTVi со ссылкой на NBC.

Ранее сообщалось, что Лиза Монтгомери была приговорена к высшей мере наказания за то, что убила беременную женщину, вскрыла ей живут и украла плод.

Суд принял решение отложить казнь, чтобы адвокаты осужденной смогли оправиться от заболевания коронавирусной инфекцией и продолжить свою миссию по защите Монтгомери. Отмечается, что они по сей день настаивают, что женщина имеет сразу несколько заболеваний и на фоне пандемии у нее не было доступа к лечению.

Защитники собираются добиться отмены столь жестокого приговора, поскольку уверены, что на момент совершения преступления у американки была потеряна связь с реальностью.