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В Питере задержан оренбуржец, подозреваемый в убийстве из-за просьбы надеть маску

Общество
09:58, 20 ноября 2020

В Питере задержан оренбуржец, подозреваемый в убийстве из-за просьбы надеть маску

В Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Ленобласти в результате конфликта в автобусе.

Как пишет ТАСС, трагедия произошла 17 ноября на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге. Там было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. 

Полицейские установили, что погибший жил в Ленинградской области и работал заместителем директора научного центра. В тот вечер он возвращался с корпоратива. В автобусе у погибшего возник спор с двумя пассажирами, которых он попросил надеть маски. По версии правоохранительных органов, когда участники конфликта вышли на улицу, задержанный нанес своему оппоненту удар ножом. 

Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Уточняется, что подозреваемый – 40-летний уроженец Оренбургской области, ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Рубрика: Общество

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