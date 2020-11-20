В отношении троих свидетелей по делу Ефремова завели дела за ложные показания

Полиция возбудила уголовные дела против лжесвидетелей по делу Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «РИА Новости». «Главным следственным управлением ГУМВД по Москве возбуждены три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний», – рассказала она.

В ходе процесса защита Ефремова пригласила в суд двух свидетелей, которые сообщили, что за рулем автомобиля артиста сидел другой человек, а сам Ефремов находился рядом. Еще один свидетель защиты утверждал, что до аварии он якобы видел на заднем сиденье внедорожника незнакомого ему мужчину, в то время как за рулем никого не было.

«При вынесении приговора судом был сделан вывод о том, что данные тремя свидетелями показания противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными», – отметила официальный представитель МВД. Она добавила, что следствие изучило материалы, поступившие из прокуратуры Москвы, и в ходе проверки установило, что все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания.

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла в центре столицы вечером 8 июня. Автомобиль актера, находившегося в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», водитель которого скончался.

Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд сократил срок до 7,5 лет.