В ГД считают, что добиваться снижения платы за учебу на удаленке нужно через суд

В комитете Госдумы по образованию и науке не видят нужды в перерасчете стоимости обучения в вузах из-за дистанционки на законодательном уровне.

Такое мнение высказала заместитель председателя комитета Лариса Тутова, представляющая «Единую Россию», передает ТАСС. Она отметила, что студенты вправе вернуть потраченные на учебу деньги, если сами докажут, что обучение было ненадлежащего качества.

В связи с этим, по словам депутата, принимать решение о перерасчете стоимости обучения из-за перехода вуза на дистанционный формат работы, меняя законодательство, нет необходимости.

«Сейчас существует статья 29 "Права потребителя при обнаружении недостатков оказанной услуги" в федеральном законе "О защите прав потребителя", согласно которой студент может отказаться от исполнения договора, доказав факт некачественного обучения. Тогда поставщик обязан вернуть вложенные потребителем средства. Наличие этой статьи лишает смысла новый законопроект», – цитирует агентство Ларису Тутову. Зампред комитета подчеркнула, что если факт некачественного образования и невыполненного учебного плана подтвержден, но вуз при этом отказывается вернуть средства, то студент может подать в суд.

Накануне, 19 ноября, был представлен доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, в котором говорилось о необходимости внедрить механизм перерасчета стоимости очного обучения в вузах из-за перехода на дистанционный формат в связи с пандемией COVID-19. «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, в котором вузы предлагается обязать снижать стоимость обучения в случае введения удаленки, в частности, при угрозе чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что более 20 студентов МГУ, проходящих обучение на платной основе, подготовили коллективный иск к вузу. Они указывают на то, что договор предполагает очную форму образования, а из-за перехода на удаленку его качество «снизилось в разы». Заявители требуют произвести перерасчет за два семестра.