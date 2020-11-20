Силовики провели обыски у краснодарских экологов

Оперативники провели обыски у активистов «Экологической вахты по Северному Кавказу» и «Зеленой России» в Краснодарском крае. Об этом пишет Znak.com.

Мероприятия проводились по делу пенсионера Леонида Малявина, которого обвиняют в причастности к деятельности британской организации Open Russia, признанной нежелательной в России.

Помимо офисов организаций, силовики посетили также квартиру координатора «Эковахты» Андрея Рудомаха и депутата районного совета Ейска и активиста «Эковахты» и «Зеленой России» Александра Коровайного.

Коровайный отмечает, что у него забрали три ноутбука: его, матери и сестры. Также забрали его телефон, плеер сестры, сняли два жестких диска и один CD-диск (хотя их было около 50).