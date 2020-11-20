После фильма Дудя пензенская и псковская НКО получили 3 млн пожертвований

18 ноября на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя вышло интервью с фотографом Дмитрием Макаровым, который исследует жизнь российской провинции. Съемочная команда рассказала о двух региональных некоммерческих организациях, занятых помощью бездомным и людям с коммуникативными нарушениями.

В результате общая сумма пожертвований в адрес этих НКО составила 3 миллиона рублей за первый день после выхода материала на канале.

Речь идет о благотворительной инклюзивной мастерской «Росток» в Пскове, где трудятся люди с ментальной инвалидностью, и «Ночлежке для бездомных людей» в Костроме.

«В "Ростке" зафиксировано 1700 платежей; то есть среднее пожертвование составило менее 1000 рублей», — написал Марков на своем аккаунте в Facebook. Сам фотограф давал интервью в реабилитационном центре. Он рассказывал о своей наркозависимости и волонтерстве в доме-интернате.

Также известно, что друзья Юрия Дудя пожертвовали по 300 тысяч каждой организации, пишут «Такие дела». «Росток» потратит их на зарплаты сотрудникам, а ночлежка на строительство нового здания.

Meduza отмечает, что респект филантропному выпуску на канале Дудя выразил в том числе аккаунт мультсериала «Фиксики». «На самом деле спасибо большое Диме Маркову и всем, кто занимается тем же, чем он (такие люди и места еще есть, вместе они делают очень важное дело), и всем, кто сейчас об этом задумался», — написали фиксики. В фильме Юрий Дурь признался сотруднику «Ростка», что ему больше нравится мультсериал «Фиксики», чем «Маша и медведь».

На момент публикации новости у выпуска на YouTube насчитывается почти 5 миллионов просмотров.