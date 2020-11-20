Ночью в столице ожидается снегопад и ветер с порывами до 16 м/с

В Москве к 06:00 субботы может выпасть до восьми сантиметров снега, жителей города предупредили о порывистом ветре.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства, в ночь на 21 ноября в столице ожидаются осадки и ветер с порывами до 16 м/с. Прирост снега в отдельных районах к утру может составить до восьми сантиметров.

В администрации города между тем рассказали, что коммунальные службы проводят противогололедную обработку мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, а также площадок торможения на остановках общественного транспорта. Кроме того, обрабатываются тротуары и дворы.

Напомним, в ночь на 19 ноября в Москве прошел ледяной дождь, за сутки в столице местами выпало до пяти миллиметров осадков, порывы ветра достигали 15 м/с.