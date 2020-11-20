Москалькова предлагает создать приюты для бездомных с коронавирусом

Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова предложила организовать во всех регионах России на период пандемии временные приюты для бездомных людей, у которых обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает портал «Такие дела» со ссылкой на доклад омбудсвумен.

Она обращает внимание на то, что бездомных отказываются госпитализировать даже при имеющемся положительном результате о наличии ковида. Вместо помещения в стационар их предлагают отправлять в хостелы, куда их тоже не принимают.

Люди вынуждены переносить инфекцию на улице. В зимнее время это особенно повышает риски столкнуться с осложениями. Предложение по организации приютов направлено в правительство.

Тесты на ковид гражданам без определенного места жительства проводят волонтеры во время раздачи еды на улицах.

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 24 318 человек. Это антирекорд по приросту с момента начала пандемии в стране.