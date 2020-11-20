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Если "Томет" банкротят, значит это какому-то Махлаю нужно?

Общество
15:34, 20 ноября 2020

Если "Томет" банкротят, значит это какому-то Махлаю нужно?
Сергей Махлай // Фото: соцсети
Сергей Махлай // Фото: соцсети

«Собеседник.ру» уже неоднократно писал о том, как крупного российского производителя метанола ООО «Томет» довели до банкротства владельцы «ТоАЗа» Сергей и Владимир Махлаи. Эти бизнесмены, давно бежавшие из страны, уже нанесли «Тольяттиазоту» ущерб на сумму свыше миллиарда долларов, а теперь из-за их действий не только без денег, но и вообще без работы может остаться еще и весь трудовой коллектив «Томета». Подробнее о том, как и почему это происходит, рассказали наши коллеги из электронной газеты «Век».

«Новость о начале процедуры банкротства производителя метанола ООО «Томет» в последнее время является горячей темой в российских СМИ. Еще недавно в химической отрасли никто и не слышал о таком крупном производителе метанола, а теперь он банкротится, причем по не вполне понятным причинам.

Так что же за таинственное предприятие и кто стоит за его внезапным банкротством?

ООО «Томет» находится на территории аммиачного завода ПАО «Тольяттиазот» в Самарской области. Владельцы ТоАЗа – Владимир и Сергей Махлай, а также их швейцарский партнер Эндрю Циви – много лет находятся в бегах. В прошлом году суд в Тольятти заочно приговорил их к реальным срокам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В суде было доказано, что основные владельцы завода продавали экспортную продукцию «Тольяттазота» по заниженным ценам своему же офшору, который перепродавал ее потребителям по рыночным ценам, а разница, составлявшая 20-40%, нелегально выводилась и присваивалась мажоритарными владельцами ТоАЗа. Это нанесло ущерб предприятию и его миноритарным акционерам, а также снизило налоговые поступления в российский бюджет. Суд обязал Махлаев и их сообщников возместить ущерб ТоАЗу в размере 77,3 млрд рублей, а его миноритарным акционерам вернуть 10,3 млрд руб.

Но выводились из ТоАЗа не только прибыль, но и самые ценные активы, причем за бесценок, ниже рыночной цены примерно в 100 (!) раз. Хранилищем для них выступало как раз то самое ООО «Томет», принадлежащее гонконгскому офшору, контролируемому Эндрю Циви. Из опубликованных в прессе документов следует, что с 2005 по 2010 годы, в нарушение закона, без обсуждения на общем собрании акционеров из ТоАЗа в «Томет» был выведен агрегата аммиака №7, самый современный из всех. Он был «продан» «Томету» менее чем за 100 млн руб. при реальной рыночной стоимости не менее 10 млрд руб. Таким же образом из ТоАЗа в «Томет» в 2010 г. было за бесценок выведено метанольное производство мощностью в 450 тыс. т в год. В результате этих афер появился «один из крупнейших производителей метанола в России», а производственные активы ТоАЗа обесценились почти наполовину. Сейчас обстоятельства вывода активов из ТоАЗа в «Томет» расследуются Следственным комитетом РФ в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 210 УК РФ – организация преступного сообщества или участие в нем.

И вдруг «крупный производитель метанола» оказался близок к банкротству. В прессе начали появляться обращения якобы от имени «трудового коллектива» «Томета», в котором в банкротстве винят миноритарного акционера ТоАЗа – АО «ОХК «Уралхим». Якобы он предъявил «Томету» требования на 77 и 10 млрд руб., из-за чего счета компании арестованы, деятельность парализована, Россия останется без метанола, рабочие не получают зарплату и тому подобные ужасы.

Но из опубликованных на сайте Арбитражного суда Самарской области следует, что иск о банкротстве «Томета» 21 сентября подал вовсе не «Уралхим», а «Тольяттиазот». «Уралхим» лишь вынужден был позже присоединиться к делу в качестве назначенного судом взыскателя 77-миллиардного ущерба в пользу ТоАЗа. Как определил суд, «Томет» является одним из ответчиков по уголовному делу и в рамках исполнительного производства на него было обращено взыскание ущерба.

При этом никакой самостоятельной деятельности «Томет» на самом деле не ведет, а фактически является юридической оболочкой, за которой, впрочем, стоит вполне успешное и стабильно работающее предприятие. «Томет» находится на территории ТоАЗа, подключен к его инфраструктуре, получает от него сырье, обеспечивается всем необходимым. Выведенное с «Тольяттиазота» оборудование «Томет» сдает тому же ТоАЗу в аренду, обслуживанием промышленного оборудования «Томета» также занимаются работники ТоАЗа.

И вот, с начала года «Томет» вдруг, без видимых причин прекратил рассчитываться с ТоАЗом за все эти услуги. Как будто бы у «Томета» разом кончились деньги. Но представить такое невозможно, потому что «Томет» не прекращал работу, продавал продукцию и исправно получал с «Тоаза» крупные арендные платежи.

Многие факты говорят о том, что владельцы ТоАЗа уже около года планировали и целенаправленно подводили «Томет» под банкротство. Так, с начала года «Тольяттиазот» стал регулярно публиковать объявление о подготовке банкротства «Томета» в «Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности».

Кроме того, «Томет» стали искусственно обременять кредиторской задолженностью. Сейчас задолженность «Томета» перед ТоАЗом превысила уже 1,5 млрд руб. Судя по оценкам наблюдателей, на этом раздувание кредиторской задолженности «Томета» не остановится. На сайте Арбитражного суда Самарской области размещено решение от 1 сентября 2020 года о взыскании с «Томета» свыше 838 млн руб. в пользу Тольяттихимбанка, на 100% принадлежащего Сергею Махлаю. Еще один банк, РТС, по имеющимся данным также принадлежащий семье Махлаев, подал иск о взыскании с «Томета» 808 млн руб.

Более того, после жалоб руководства «Томета» на невозможность выплачивать рабочим зарплату в связи с арестом счетов в рамках исполнительного производства один из банков разблокировал счета «Томета», чтобы рабочие могли получать зарплату. Но глава «Томета» Владимир Чабров зарплату платить не стал и продолжает с подачи Махлаев требовать отзыва исполнительных листов. Это свидетельствует о том, что владельцами ТоАЗа осуществляется преднамеренное банкротство, которое нужно им для того, чтобы не возмещать ущерб и продолжать выводить денежные средства.

Если взглянуть на финансовые показатели «Томета», никакой логике они не поддаются. Но и никаких объективных признаков банкротства в них нет. После 2014 года, когда курс рубля начал падать, у экспортеров, в том числе ТоАЗа и «Томета», должны были расти и выручка, и чистая прибыль. Но в 2015 году эти показатели упали у обоих, причем никакого падения цен на их продукцию на мировом рынке, которое бы объяснило такую динамику, не происходило. Не было и резкого снижения объемов производства продукции. В 2017 году сложилась совсем странная ситуация: выручка ТоАЗа, огромного предприятия, превысила выручку «Томета» в 4 раза, но по чистой прибыли «Томет» более чем в три раза обогнал гигантский ТоАЗ.

Напомним, что «Томет» не ведет работ по техническому перевооружению, не вводит новые мощности, не имеет собственных вспомогательных и сервисных служб, потому что все их функции и связанные с ними издержки переложены на ТоАЗ. Иными словами, «Томет» – чрезвычайно прибыльный и процветающий бизнес, правда, причина этого в том, что по разработанной Махлаями и Циви схеме, «Томет» аккумулирует прибыль, а издержки несет на себе ТоАЗ.

При этом «Томет» продолжает служить одним из важнейших каналов вывода прибыли в офшоры для Махлаев. Именно поэтому там постоянно растут управленческие расходы и издержки, связанные с реализацией продукции.

Также показательно, что хотя у «Томета» якобы с начала года нет денег на расчеты с ТоАЗом, что и послужило формальным основанием для начала процедуры банкротства, он всеми силами пытается провести платежи в адрес различных подставных компаний, участвующих в выводе средств с ТоАЗа под видом контрактов на ремонты, фрахт и техперевооружение. «Томет» даже через суд пытался добиться гарантий этих выплат.

Из всего этого следует, что банкротство «Томета» – умышленная, давно спланированная акция Махлаев и их сообщников – гендиректоров «Тольяттиазота» и «Томета» Дмитрия Межеедова и Владимира Чаброва, направленная на шантаж властей и дискредитацию миноритарных акционеров. Никаких объективных признаков банкротства у компании нет, и ее дела наверняка пойдут в гору при нормальных собственниках без криминальных наклонностей.

Дмитрий Межеедов // Фото: toaz.ru 

А Межеедову и Чаброву можно напомнить, что уголовную ответственность за фиктивное и преднамеренное банкротство никто не отменял, поэтому рано или поздно у правоохранительных органов к ним возникнут серьезные вопросы».

Рубрика: Общество

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