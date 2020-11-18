В половине компаний перед приемом человека на работу изучают его соцсети

Компания SuperJob провела опрос среди тысячи представителей российских компаний и 1,6 тысячи экономически активных россиян из разных регионов и выяснила, что в каждой десятой компании сотрудники сталкивались с санкциями, в том числе увольнениями, из-за поведения в социальных сетях. Результаты исследования приводит газета «Известия».

Отмечается, что половина работодателей просматривают профили своих сотрудников в соцсетях еще на этапе подбора кадров, чтобы «перестраховаться».

За девять последних лет число увольнений из-за информации в соцсетях увеличилось вдвое и равно 10% от общего числа лишений рабочего места.

В каждой четвертой организации отмечают, что вынуждены были иногда отказывать соискателю из-за контента на его странице в соцсетях. Сами наемные сотрудники заявляют, что начали следить за своим поведением в Сети с оглядкой на работодателя. Это делают 42% мужчин и 50% женщин.

Под проверку чаще всего попадают компании «ВКонтакте», Instagram и Facebook. Если человек не указывает эти данные в резюме, то работодатель может запросить их на одном из этапов интервью. Также проверяют человека по поисковым запросам.

Чаще смотрят на то, нет ли на странице резких политических высказываний, жестокого или порнографического контента. Эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян отмечает, что на трудоустройство может повлиять, например, и членство в сообществах о помощи людям с биполярным расстройством.

HeadHunter отмечает, что при всей озабоченности компаний репутацией своих сотрудников, только в 5% из них имеются своего рода «кодексы» поведения в соцсетях.