В Германии запретили использование неэкологичных чеков в торговле

В Германии все супермаркеты и иные торговые точки перешли на использование чековой ленты без содержания бисфенола. Об этом пишет экоблогер Марина Шалагинских на портале RecycleMag.

Торговля переходит на так называемые «голубые» чеки, которые не содержат в себе вещество, вызывающее настороженность у экологов и здравоохранения. С января 2020 года в странах Евросоюза запретили использовать термобумагу, которая содержит более 0,02% бисфенола А.

Хоть исследования и показали, что в небольшом количестве бисфенол безвреден для организма, но человек постоянно сталкивается с ним, получая чеки о покупках. Накапливаясь, вещество может влиять на эндокринную систему и на работу головного мозга.

На небезопасных чеках все позиции пробиваются под воздействием температуры черным цветом. Эта бумага не может после идти на переработку. «Голубые» же чеки напротив признаны экологичными, не содержат химических красителей, фенола и пригодны в качестве вторсырья. К тому же, в отличие от обычных чеков позиции на этой бумаге не выцветают с течением времени.

На производство чеков уходят ценные экоресурсы: вода, древесина и электроэнергия. Сейчас в России несколько сетей ввели систему электронных чеков, но в Германии до сих пор не могут от этого отказаться.