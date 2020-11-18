Студенты МГУ готовят коллективный иск: форма обучения новая, а цены старые

Десятки студентов очной формы обучения МГУ им. Ломоносова намерены на этой неделе обратиться в суд с требованием устроить перерасчет стоимости обучения за последние два семестра, которые им предлагают учиться удаленно. Студенты настаивают, что в таком формате снижается качество обучения.

Согласно договору, который учащиеся на коммерческой основе заключали с вузом, они должны учиться очно, кроме того, из-за карантина они потеряли возможность проходить практикумы и лабораторные, а также пользоваться библиотекой и вживую общаться с преподавателями, передает «КоммерсантЪ». Истцы отмечают и техническую неготовность университета к проведению дистанционных занятий, которая вытекала в сбои, не оказалось соответствующей квалификации удаленного ведения занятий и у профессуры, считают студенты. Это, по их словам, привело к тому, что «дистанционные занятия превращаются в систему самообразования».

Другая проблема заключается в том, что программы подготовки, по которым обучают студентов, не предназначены для такого формата, а соответствующий переход учебное заведение проводило «без научного подхода к разработке учебных планов и дисциплин в условиях онлайн-обучения».

Изначально требование было направлено бессменному ректору университета Виктору Садовничему, но он проигнорировал их и петицию, подписанную 22 тысячами человек.

«Думаю, на скидку 50% мы смело можем рассчитывать, хотя по ощущениям всех тех, с кем мне приходилось говорить, продуктивность обучения упала на 70–80% точно», — говорит один из студентов, отмечая, что сейчас платит по 350 тысяч рублей.

Отмечается, что о проблеме снижения качества высшего образования говорят и большинство преподавателей. Это продемонстрировало совместное исследование Минобрнауки и РАНХиГС.

Опрошенные газетой эксперты подчеркивают, что для победы в суде студентам нужно доказать снижение качества обучения, что «довольно сложно», в противном случае может быть использовано законодательство о форс-мажорах. При этом подобных прецедентов пока не было, а стоимость дистанционного образования часто в разы ниже очной, обращают внимание юристы.