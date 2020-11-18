Призер Олимпийских игр отсидел в Жодино: "Какая-то необъяснимая жестокость была"

Чемпион Европы в десятиборье и семиборье Андрей Кравченко, завоевавший на Олимпиаде 2008 года серебряную медаль, рассказал о своем десятидневном пребывании в минском СИЗО на Жодино.

Его вместе с другом силовики вытащили из машины, когда они пытались уехать, выйдя из MacDonald’s. Сперва их отвели в один из дворов, где его знакомого ОМОНовец «со всей силы ударил головой в лицо».

«Я стоял и смотрел в землю, чуть-чуть приподнял голову и тут же получил такой же удар в висок, после чего он крикнул мне: "Что ты тут делаешь, организм?" Все это сопровождалось постоянным матом»,

— рассказывает он TUT.BY. После того как он объяснил, что просто вышел из ресторана, тот начал угрожать его другу: «Так хочу тебя ударить с левой, чтобы ты сдох, но не буду руки марать». «Какая-то необъяснимая жестокость была», — комментирует спортсмен.

В РУВД они порядка 15 часов стояли лицом к стене, затем их повезли в ИВС на Жодино, причем в процессе транспортировки их большие пальцы были соединены стяжкой, а сами они находились в положении «лицом в пол», который был полностью застелен протестными бело-красно-белыми флагами.

«В Жодино нас повели по какому-то коридору с моргающим светом, как в фильме ужасов. Так мы гуськом прошли метров 50−60, после чего нас поставили в полуприсед и заставили приседать. Первый подход был 150 раз. Потом опять поставили в полуприсед», — затем задержанных вынудили долго делать это с выпрыгиваниями, что оказалось тяжело даже для призера Олимпиады. Те, кто мог приседать, также должны были поднимать тех, кто уже не справлялся.

«На этаж, где нас оформляли, мы должны были ползти на карачках — это самое унизительное», — рассказывает Кравченко.

В итоге его приговорили к 10 суткам ареста, несмотря на известность.

Спать в камере было сложно, ему это не удавалось двое суток: свет на ночь не выключали, в помещении сперва находилось 20 человек, затем восемь. «Трое спали на полу, трое на матрасе и двое — на койках, которые были сварены из железных уголков и листов. Это была полная жесть», — поясняет спортсмен. Помыться им дали лишь через неделю, но не Кравченко, так как ему не передали посылку со сменными вещами.

Легкоатлет также рассказал, что о людях, сидевших вместе с ним, у него остались положительные впечатления: «Со мной были педагоги, менеджеры, инженеры, художники. Самые достойные люди страны. Как говорится, если хочешь увидеть лучших людей — иди в тюрьму». Он также заверил, что никакие меры, предпринимаемые силовиками в СИЗО, не работают, так как все в итоге остаются солидарны в понимании недопустимости происходящего: