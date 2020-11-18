На самоизоляции россияне активнее занялись самогоноварением

Аналитическая компания Nielsen сообщила, что за период самоизоляции россияне стали чаще интересоваться самогонными аппаратами и покупать их. Как пишет РБК, эти данные подтверждаются ритейлерами, занятыми в сфере онлайн-торговли.

Пик продаж устройств для самодельной выработки алкогольной продукции пришелся на конец июня и начало июля, а также на октябрь.

«Яндекс.Маркет» сообщает, что в период весенней пандемии у россиян отмечалось двукратное увеличение интереса по отношению к самогонным аппаратам. Ozon и вовсе говорит о тринадцатикратном росте запроса за период с начала 2020 года. Пик отмечался в октябре.

Кроме того, по данным Wildberries, продажи по этой категории товара выросли осенью. Спрос на спиртометры при этом увеличился в 19 раз. Продажи бутылок для хранения напитков и травяных сборов выросли в восемь раз.