Думский законопроект позволит частным сыщикам запрашивать материалы у МВД и ФСБ

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный подготовил для внесения законопроект, расширяющий полномочия частного сыска. Он полагает, что законодательная инициатива позволит улучшить качество предварительного следствия, пишут «Известия».

Пока работа частных детективов регламентируется законом 1992 года о частной охранной деятельности. Теперь же предлагается вывести этот профиль как определение разыскной, юридической работы.

Также в законопроект вносится ряд правовых понятий, которые ранее отсутствовали в законодательных нормах РФ. Среди них такие понятия, как «детективная тайна» и «детективная организация».

Сейчас детективы могут на законных основаниях лишь заниматься поиском людей, но при принятии законопроекта их спектр деятельности значительно расширится. В том числе появится возможность запрашивать данные от МВД и ФСБ. Но в Ассоциации детективов IAPD уверены, что ведомства не пойдут на быстрый контакт с частными службами.

«Максимум, что мы сейчас можем узнать, например, учился ли в таком-то вузе конкретный человек. Даже если закон и обяжет ведомства отвечать на запросы частных детективов, это еще не значит, что мы получим всю интересующую нас информацию», — говорит президент ассоциации Андрей Матушкин.