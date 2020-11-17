Вузы примут экзамены дистанционно, но жестких требований нет

Министр образование и науки Валерий Фальков заявил, что ведомство не предъявляет к университетам никаких жестких требований в вопросе противокоронных ограничений. Если у преподавателя нет возможности полноценно вести занятия из дома, министр призывает оборудовать им места в здании вузов.

«Университеты не закрылись как таковые, то есть у нас полного локдауна нет», — объясняет он. По его мнению, зачастую преподаватели вузов без проблем могут организовать учебный процесс из дома. Он настаивает, что для пребывания педагогов в стенах вуза должно быть чем-то оправдано, чтобы максимально сократить передвижение людей.

При этом экзамены также будут проходить по сети, заметил Фальков: «Сегодня мы ориентируем студентов и [вузы] на сессию в основном в дистанционном формате», — передает его слова ТАСС.