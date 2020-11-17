Под Саратовом мужчина осужден за двойную попытку убийства сожительницы

В Саратове отправлен под стражу местный 56-летний мужчина, признавший вину в покушении на убийство своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Ссора подозреваемого с 48-летней спутницей произошла на дачном участке в Саратовском районе. Когда женщина попыталась покинуть участок, агрессор догнал ее, облил бензином и поджег. «В мужчине возобладало благоразумие, он набрал ведро воды и потушил огонь», — пишут в следственном управлении.

Но после этого, когда жертва насилия попыталась сбежать на участок к соседке, мужчина вновь догнал ее и оттащил обратно. Взяв штыковую лопату, он нанес ей удар острием в область шеи.

На помощь прибежала соседка и спасла женщину от очередного удара лопатой. Она же вызвала скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали, а подозреваемый был задержан.

Абьюзер признал вину, а следствие приступило к закреплению доказательств по делу о покушении на убийство.