Кадыров победил "Мстителей". Героев Marvel уберут из детского центра в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил детский игровой центр города Курчалой и остался недоволен, что на стенах были изображены герои фильмов и комиксом Marvel (Капитан Америка, Тор, Железный человек). Он распорядился избавиться от них, разместив там «настоящих героев».

«Нужно убрать изображения этих выдуманных персонажей, это фантазии. (...) Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют», — приводит его слова РИА Новости.

Кто именно из героев Чечни появится теперь на стенах заведения, не уточняется, однако Кадыров выразил желание сделать город одним из самых комфортных в России.