"Где мозги?": В Забайкалье замглавы региона наорала на медицинских чиновников

Заместитель главы Забайкальского края Аягма Ванчикова обрушилась с жесткой критикой в адрес руководства больниц и представителей Минздрава. Это произошло в ходе совещания регионального штаба по коронавирусу, причем судя по тону замгубернатора, она буквально орала на них, угрожая лишить финансирования, если административные способности медицинских чиновников останутся на том же уровне.

«Но вас это расслабило вконец! Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо что ли? У нас каждый день рост. Сколько сегодня? 258 за сегодняшние сутки! Новый антирекорд!

Почему в эти сутки, в ночь, КМЦ развлекались с этими пациентами, которых не знали куда везти? Почему им дали распоряжение, что эти пациенты должны оставаться на амбулаторном уровне? Почему? Потому что в стационаре сидят, просто расслабились, мониторинг ведут. Работать надо, а не мониторинг вести», — кричит Ванчикова на записи, сделанной одним из участников конференции, которую приводит издание «Чита.ру».

Диалог происходил 12 или 13 ноября, по официальным данным, только 13 ноября власти региона докладывали о 258 случая заражения коронавируса. Лишь за месяц число заболевших в регионе выросло почти в два раза с восьми до 15 тысяч человек за всё время. При этом, несмотря на то, что пандемия продолжается уже больше полугода, работа медицинских служб в Забайкалье не налажена до сих пор, следует из слов Ванчиковой:

«ПЦРы до сих пор не знаем как крутить, тесты не знаем, СМС организовывать. Что происходит-то?»

Судя по её заявлениям, серьезность болезни в регионе осознавать только начали, а до этого бюрократия не утруждала себя работой со статистикой и отладкой процессов взаимодействия медучреждений и ведомств:

«Время поменялось, когда [можно] просто сидеть и зачитывать, одни цифры сплошные. Не поймешь, чо за этими цифрами стоит. Никакого анализа не происходит вслед за этими цифрами».

При этом итоги работы с коронавирусом столь негативны не только из-за действий медучреждений, но и в результате неэффективности местного Министерства здравоохранения: «Почему вы на местах так относитесь? Почему Минздрав так относится к своей работе? Почему из Минздрава не выходят нормальные распоряжения вовремя?»