"Целуют икону, целуют руку": Жириновский призвал закрыть все церкви на карантин

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал закрыть все религиозные заведения пока не пройдет эпидемия коронавируса. Он уверен, что в церквях и мечетях не соблюдаются санитарные предписания властей.

«Все церкви надо закрыть любых верований, потому что там скопление людей, там нет социальной дистанции и в основном пожилые. И они умирают, прихожане и священники. Да еще причастие одной ложкой, целуют икону, целуют руку. Что вы делаете?» — задался вопросом парламентарий.

Он также прокомментировал и данные о высокой смертности среди священнослужителей: «"Вот у нас умирает много священников". Так закройте храмы — поберегите ваших священников», — передает его слова РИА Новости.