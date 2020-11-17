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"Целуют икону, целуют руку": Жириновский призвал закрыть все церкви на карантин

Общество
13:35, 17 ноября 2020

"Целуют икону, целуют руку": Жириновский призвал закрыть все церкви на карантин
Владимир Жириновский // Фото: Global Look Press
Владимир Жириновский // Фото: Global Look Press

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал закрыть все религиозные заведения пока не пройдет эпидемия коронавируса. Он уверен, что в церквях и мечетях не соблюдаются санитарные предписания властей. 

«Все церкви надо закрыть любых верований, потому что там скопление людей, там нет социальной дистанции и в основном пожилые. И они умирают, прихожане и священники. Да еще причастие одной ложкой, целуют икону, целуют руку. Что вы делаете?» — задался вопросом парламентарий.

Он также прокомментировал и данные о высокой смертности среди священнослужителей: «"Вот у нас умирает много священников". Так закройте храмы — поберегите ваших священников», — передает его слова РИА Новости.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #РПЦ #Жириновский

Рубрика: Общество

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