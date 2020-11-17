Безопасностью Twitter займется хакер, работавший с Google и Пентагоном

Известный в мире хакер Пейтер Затко, который уже много лет работает в сфере кибербезопасности, теперь займется этим в социальной сети Twitter. В его сферу деятельности будет входить защита от манипуляций, «информационная безопасность» и «целостность платформы». Подчиняться он будет непосредственно главе Twitter Джеку Дорси, передает Reuters.

Ранее Затко участвовал в ряде хакерских групп, таких как L0pht и «Культ мертвой коровы», созданный в 1980-е годы. В начале 90-х он начал сотрудничать с государственными органами. Он уже успел поработать на Пентагон, участвуя в их исследованиях и в отделе передовых технологий компании Google. До Twitter он трудился в платежной системе Stripe.

Напомним, что ранее в этом году множество аккаунтов известных людей в социальной сети были взломаны злоумышленниками. «Утечка данных этим летом стала важным напоминанием о том, как далеко Twitter должен зайти в создании некоторых основных функций безопасности, необходимых для запуска службы, на которую нацелены более опытные злоумышленники, чем подростки, арестованные за этот инцидент», — комментирует бывший глава службы безопасности Facebook Алекс Стемос.

«Я не знаю, сможет ли кто-нибудь исправить систему безопасности Twitter, но он [Затко] был бы первым в моем списке», — сказал Дэн Кауфман из Google, работавший с Затко в DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США).