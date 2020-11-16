В Совфеде уверены, что закон о вытрезвителях заработает с января 2021 года

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский выразил уверенность, что закон об организации службы медицинских вытрезвителей начнет свою работу уже с нового года. Об этом пишет «Парламентская газета».

Ранее глава комитета федеративного устройства Алексей Диденко заявил, что его планируется принять до конца года во втором и третьем чтениях. Так, по словам Рязанского, еще до окончания года закон смогут отправить на подпись к президенту.

«Думаю, что если комитет Диденко справиться с этой задачей, что будет очень хорошо, потому что закону много лет, он долгожданный», — говорит Валерий Рязанский.

Законопроект принимается из намерения снизить смертность и преступность на улицах городов. Важно организовать такую помощь, чтобы люди не замерзали на улицах и не попадали в руки к злоумышленникам. Эта же мера позволит разгрузить медицинских работников от работы дезориентированными из-за алкоголя гражданами.

Для соблюдения регламента работы служб вытрезвителей планируется оборудовать все рабочие места камерами видеонаблюдения.