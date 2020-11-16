В Омске власти за госсчет закупают авто бизнес-класса. Старые машины отдают медикам

В Омске объявлено 16 аукционов на покупку 37 автомобилей для различных правительственных ведомств. Заказчик — госучреждение «Управление контрактной системы Омской области», пишет «Тайга.инфо».

Отмечается, что в списке имеются и автомобили бизнес-класса. Например, KIA K5, Toyota Camry в комплектации Prestige Safety. Известно, что на первые три аукциона стоимостью 6,59 миллиона рублей никто не заявился.

Перед тем, как обновить автопарк, губернатор региона Александр Бурков заявил, что правительство передаст старые авто медицинским организациям в связи с тяжелыми обстоятельствами на фоне пандемии. На этот факт обратили внимание в местном штабе Алексея Навального.

Закупка конкретных марок машины была дозволена по разрешению Министерства промышленности и торговли. На трех разрешениях стоит подпись начальника департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака, который стал потерпевшим в уголовном деле футболистов Кокорина и Мамаева.