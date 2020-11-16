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В Карелии объяснили идею создания бутафорского концлагеря для детей

Общество
17:42, 16 ноября 2020

В Карелии объяснили идею создания бутафорского концлагеря для детей

Глава фонда «Открытые возможности» Наталья Абрамова объяснила журналистам суть нашумевшей инициативы по возведению бутафорской копии финского переселенческого лагеря, где в 1941-1944 годах, в период оккупации финнами, содержались несовершеннолетние узники.

Ранее в СМИ активно обсуждалась новость об открытии на одной из баз отдыха в Карелии «концлагеря для детей» с несколькими бараками, а также смотровыми и пулеметными вышками.

В экспозиции были использованы подлинные артефакты военного времени и декорации фильма «Весури». Предполагается, что уже в декабре первые группы детей смогут посетить объект и познакомится с бытом военных узников из числа детей. В фонде, который реализовал проект за счет президентского гранта, подчеркивают, что никаких «игр в концлагерь» не подразумевается.

«Главная идея проекта – сохранение исторической памяти. Далеко не каждый школьник знает, что происходило в Петрозаводске, его окрестностях и других точках республики во время финской оккупации в 1941-1944 годах. Мне кажется, что об этой трагической странице истории Карелии, о людях, переживших весь ужас концлагерей, нужно рассказывать», — цитирует Наталью Абрамову Агентство социальной информации.

По мнению Абрамовой, ажиотаж вокруг новости о «концлагере для детей» и некоторые не имеющие ничего общего с действительностью интерпретации все-таки сыграли на руку идее проекта: «Глобальная цель проекта – сохранение исторической памяти – уже достигнута. Теперь все знают, что в Карелии были финские лагеря, что в этих лагерях умирали дети. Прежде, мне кажется, среднестатистический россиянин вообще про это никогда не слышал».

Рубрика: Общество

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