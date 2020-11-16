Оба закона, запрещающие изымать детей из семьи без суда, отозваны из Госдумы

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков сообщил, что оба законопроекта, запрещающих изъятие детей из семьи без решения суда, отозваны из Госдумы. Депутаты не будут рассматривать эти инициативы, пишет Znak.com.

Напомним, авторами поправок выступили группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной и аналогичная инициатива поступила от сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова.

Законопроект Мизулиной отличался тем, что он запрещает заключение брака для трансгендерных людей, а также усыновление гражданами, изменившими свои половые координаты. Там же прописывался запрет на отказ в усыновлении детей родственниками в случае недостаточного дохода и запрет на возврат ребенка в детский дом после трех лет в семье. Вместе с тем Мизулина предлагала запретить приходить к родителям для проверки бытовых условий проживания без предупреждения.

Поправки Клишаса и Крашенинникова должны были рассмотреть во вторник, но политики столкнулись с массивным потоком критики со стороны православных активистов. В их соцсетях поступили сотни призывов отказаться от законопроекта.

Ранее идею запретить изымать детей из семьи без решения суда раскритиковала глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. Она заявила, что детей должно быть возможным изымать в случае угрозы жизни. Поправки Мизулиной же лишь увеличат число дел, заведенных в отношении родителей, уверена общественница.