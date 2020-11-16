На Алтае директора эко-фонда застали за охотой на краснокнижных баранов

Пресс-служба национального парка «Сайлюгемский» подтвердила, что на их территории были задержаны три человека, охотившиеся на архаров — горных баранов, которые внесены в Красную книгу, передает «Тайга.инфо».

На правонарушителей составлены административные протоколы. Одним из них оказался сотрудник Дирекции особо охраняемых территорий республики и руководитель экологического фонда «Аргут» в Горно-Алтайске Эрмен Суркашев. Последняя организация также является поставщиком по четырем госконтрактам на общую сумму более 419 тысяч рублей.

Вместе с высокопоставленным экологом при незаконной охоте находились его товарищи: бизнесмен из Москвы и житель Кош-Агачского района, известный как организатор трофейных охот.

Пресекли правонарушение сотрудники пограничной ФСБ. При задержанных было обнаружено огнестрельное оружие, а заметили их на расстоянии выстрела от стада архаров, у которых сейчас идет гон.

Задержанные пытались убедить ФСБ, что охотились на горных козлов, но экологам известно, что этих животных нет на территории нацпарка уже более десяти лет.