Мишустин сократит число чиновников почти без увольнений: откажутся от вакасий

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 1 января 2021 года вступает в силу очередная реформа госаппарата. Она продлится до апреля. При этом по факту почти ничего не изменится, чиновников останется столько же, по большей части откажутся от рабочих мест, которые и так никем не заняты.

«Все министерства и ведомства, их территориальные органы должны соответствовать рекомендованному стандарту. Их структура будет зависеть от численности всего ведомства. В центральных аппаратах, где около 20% вакансий, штат должен быть сокращён на 5%. В территориальных же органах ведомств сегодня среднее количество вакансий около 18%. Принято решение о сокращении штата в них на 10%. И делать это будем за счёт в основном вакантных позиций», — приводит его слова пресс-служба правительства.

Он отметил, что реформу больше нельзя откладывать, а её реализация улучшит работоспособность исполнительной власти.

В рамках реформы планируется увеличить цифровизацию системы управления: через портал госуслуг можно будет подать официальное обращение для начала в три федеральные ведомства: в Фонд обязательного медицинского страхования, Минпросвещения и в Минздрав, а также во все региональные и муниципальные структуры власти.