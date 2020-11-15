В Петербурге Центр “Э” завел дело против группы подростков-скинхедов

В Санкт-Петербурге заведено уголовное дело по факту нападения бритоголовых подростков на бездомных и мигрантов. Об этом пишет «Фонтанка».

Задержаны три подростка, двоим из которых по 17 лет и они учатся в школе, а третьему 16 лет, он студент техникума. В материалы дела легли две видеозаписи, на которых запечатлен момент преступления. Но предполагается, что за ними числится еще несколько преступлений, совершенных 12 ноября.

Отмечается, что подростки были одеты по олдскулу скинхед-культуры: бомберы, тяжелые ботинки, а голова у подозреваемых выбрита наголо.

Преступления были совершены неподалеку от станции метро «Кировский завод». Согласно показаниям задержанных, свою акцию они назвали «Зачистка Петербурга от нерусских». При нападении помимо физической силы к пострадавшим применяли и газовый баллончик.

Все подозреваемые указывают на то, что их сподвижником был некто по кличке Гестапо. Но последний на акцию 12 ноября не явился, поскольку простудился.