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В Австрии – локдаун, а в Кыргызстане – выборы. Новости к утру 15 ноября

Общество
09:53, 15 ноября 2020

В Австрии – локдаун, а в Кыргызстане – выборы. Новости к утру 15 ноября
Global Look Press
Global Look Press

Мэр Томска Иван Кляйн, ранее задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий, взят под стражу до 13 января 2021 года. Ему предъявлено обвинение. При этом сам он отрицает свою причастность к преступлению. Ему вменяют махинации при обозначении статуса земли рядом с заводом «Томское пиво», которым он владел, уточняет «Интерфакс».

Ассоциация концертно-театральных и билетных организаторов обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину. Они просят отменить ранее установленные ограничения, согласно которым мероприятия могут проводится только при условии, что в зале занята только четверть свободных мест.

Неурядица складывается из-за того, что на некоторые концерты уже до начала введения карантинных мер было продано порядка 50% заложенных билетных мест. А при соблюдении правил затраты на мероприятие превышали бы предполагаемый доход, передает «Коммерсантъ».

Напомним, что вчера в России было выявлено почти 23 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее уже сообщалось, что региональное здравоохранение не выдерживает напора пандемии. Количество коек в стационарах критично уменьшается в 17 регионах. А в Северной Осетии прекращено оказание плановой помощи. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на Instagram регионального Минздрава.

Продолжат принимать только онкопациетов, больных с туберкулезом, а также пациентов офтальмологического центра и психиатрической больницы.

Ранее ограничения по оказанию плановой медпомощи были введены на Алтае, в Хакасии и Липецкой области.

За рубежом очередная страна ввела жесткий карантин для сдерживания прироста ковидных пациентов. В Австрии с 17 ноября по 6 декабря из дома можно будет выйти только для выгула домашних животных, посещения магазина, врача или аптеки. Встречи разрешены только между членами не более чем двух домохозяйств, пишет местное издание Kurier.

В Кыргызстане тем временем готовятся избрать президента. ЦИК принял уже 64 заявления на участие в выборах. Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров в субботу сложил полномочия, чтобы принять участие в демократической процедуре. 

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #карантин из-за коронавируса

Рубрика: Общество

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