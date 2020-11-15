Под Иркутском наледь на дорогах посыпали землей с кладбища, но не убрали кости

В городе Киренске Иркутской области полиция начала административное разбирательство в связи с недосмотром коммунальной службы при заборе земли с местного старого кладбища.

Почва была взята для того, чтобы посыпать проезжую часть на городских дорогах, дабы покрыть наледь, но ее состав не был заблаговременно изучен. Так на дорогах города появились человеческие кости и даже череп, пишет «Интерфакс».

«Череп старый - наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги», — заявили в пресс-службе регионального главка. Известно, что работы проводились по заказу местной администрации.