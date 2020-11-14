В России почти 23 тысячи новых случаев за день – на тысячу больше, чем вчера

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в стране от коронавируса умерли 391 человек. Максимум по этому показателю был зафиксирован два дня назад — 439 смертей.

Новый антирекорд установлен по числе зараженных за день — 22 702 человека. Для сравнения, накануне коронавирус нашли лишь у 21 983 людей, то есть за сутки их число выросло почти на тысячу. При этом стабильно высокое и количество выздоровевших: сегодня сообщается о 18 626 случаях, похожие цифры фиксируются уже четыре дня.

В Москве заразились ковидом 6 427 жителей, а выздоровело рекордное количество — 4 423 человек. Умерших в столице 69 человек. Количество выявленных случаев заболевания в Москве превысило полмиллиона, составив 503 943. Всего скончались от болезни уже 7 712.

В Санкт-Петербурге зарегистрировано почти в восемь раз меньше больных (79 760), однако смертей лишь в два раза меньше — 4 510.