Мэрия Москвы разместила в открытом доступе паспортные данные федерального министра

Входящая в структуру правительства Москвы Объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха Москвы (Мосгорпарк) в июне выложила в открытом доступе документ, на первой странице которого приводятся персональные данные Виталия Савельева, ранее возглавлявшего «Аэрофлот», а сейчас назначенного главой федерального Минтранса.

В договоре аренды приводятся паспортные данные министра: номер и серия паспорта, дата и место рождения, а также место постоянной регистрации Савельева. На это обратили внимание «Открытые медиа». Данные приводятся в приложении к контракту на сайте госзакупок.

«Однозначно есть персональные данные, которые должны быть обезличены и у Мосгорпарка не было никакой необходимости при публикации договора размещать информацию о фактическом месте жительства человека», — прокомментировал главный юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. По его мнению, Мосгорпарк должен был скрыть все данные кроме ИНН и ОГРН министра.

При этом исполнительный директор юридической компании Heads Consulting Никита Куликов признает, что «договор не является конфиденциальной информацией», так как он заключен между двумя контрагентами и формально никаких нарушений здесь нет.

Публикация данных Савельева связана с арендой ведомством его элитных апартаментов в 207 квадратных метров в ЖК «Патриарх» на Чистых прудах. Об этой недвижимости и о том, что Савельев сдает её Мосгорарку в 2019 году Sobesednik.ru указывал в своме расследовании: