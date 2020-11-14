Экологи узнали о незаконной вырубке лесов Кавказа на особо защищенных территориях

Экоактивисты из проекта «Люди – природе» WWF России проверили договоры купли-продажи лесов в Карачаево-Черкессии с 2015 по 2019 годы, которые им передали в Минпророды и выяснили, что десятки гектаров, на которых годами происходит вырубка, относятся к особо защищенным территориям. В таких зонах вырубка незаконна, подтвердили в ведомстве. Рослесхоз проводит проверку.

«Леса на Кавказе очень ценные, там есть породы деревьев, которые не растут больше нигде в России», — объясняет VTimes Михаил Клименко из WWF России. Согласно данным активистов, власти в Карачаево-Черкессии согласовали незаконную вырубку почти 100 гектаров леса или 3118 кубометров древесины.

Нарушения признали в департаменте Рослесхоза по ЮФО, однако из-за проведенных изменений в лесоустройстве пока незаконность подтверждена лишь там, где лес рубили с февраля 2018 года (42,9 гектаров). Проверка ведомства призвана выяснить также, соответствовала ли закону вырубка до этого времени.

Клименко оценивает ущерб для государства в десятки миллионов рублей, и это только если считать нарушения после 2018 года. Если добавиться ещё и предшествовавший период, то цифра может измениться в разы.

Директор FSC России Николай Шматко указывает, что главной причиной безнаказанных вырубок леса является отсутствие публичных данных о них. По его мнению, не существует сведений о том, что и в каком объеме растет на 80% участков земли, а часто официальные данные занижены, из-за чего хорошую древесину вырубают.

В качестве способа решения проблемы он предлагает публиковать в интернете данные обо всех планируемых лесозаготовках и расширять штат лесничества, одновременно повышая уровень оплаты их труда. Также Шматко отмечает эффективность проведения сертификации независимыми аудиторами.