Особые полномочия губернаторов: в Кремле прокомментировали вероятность локдауна в России

Повторный карантин и тотальный локдаун – вот, пожалуй, две самые пугающие для россиян фразы, которые стали еще и самыми употребляемыми в отечественном информационном пространстве с приходом осени, которая принесла с собой и так называемую «вторую волну» пандемии коронавирусной инфекции.

Причем, многие хорошо помнят, как еще в августе и начале сентября российские власти, пусть и не совсем убедительно, но все-таки с уверенностью в голосе утверждали, что никаких новых ограничительных мер и тем более тотального карантина в пример весеннему россияне могут не опасаться. Позднее риторика властей сменилась и стала более осторожной, от введения ограничительных мер они не открещивались, однако отмечали, что подобные ограничения будут вводиться лишь в случае острой необходимости.

И эта острая необходимость, как водится, приключилась довольно скоро. Первыми ее на себе прочувствовали жители столицы, где уже с конца сентября «закручивать гайки» начали осторожно и планомерно, сначала ничего не объясняя гражданам, а после оправдываясь и заявляя, что другого выбора просто нет. Разумеется, с оглядкой на Москву опасаться локдауна стали и жители других регионов, а потому их внимание и соответствующие вопросы вот уже несколько недель обращены в адрес федерального центра и его решений. Между тем в Кремле утверждают, что власти стараются сделать все возможное во избежание серьезного ущерба экономике, который непременно будет в случае введения жестких ограничений.

В то же время здесь с осторожностью, чтобы не вызвать волну возмущения, напоминают о том, что полномочия по введению тех или иных «противоковидных» мер делегированы Москвой региональным властям, от которых и зависит обстановка в том или ином субъекте Федерации. Вероятность введения в стране локдауна не так давно прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Антона Красовского, который отметил, что страна находится на пике эпидемии, или же подходит к пику.

«Мы исходим пока из заявлений Сергея Собянина, и президент об этом говорил, что степень мобилизации системы здравоохранения, даже с теми сбоями, о которых говорилось, позволяет принимать ограничительные меры для понижения уровня инфицирования населения таким образом, чтобы не душить экономику. При всем при этом, меры могут отличаться от региона к региону, исходя из того, что губернаторы обладают особыми полномочиями, которые им были предоставлены еще весной», – заявил Дмитрий Песков.