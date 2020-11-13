Мэр Томска задержан, а YouTube не будет подводить итоги. Новости к утру 13 ноября

В Томске сотрудники правоохранительных органов задержали градоначальника Ивана Кляйна. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По какой причине мэр был задержан, источник не уточняет. Известно, что ранее Кляйн был депутатом думы Томской области и руководил ОАО «Томское пиво». Свой пост он занял в 2013 году.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ожидаемо подписал указ об освобождении от должности главы местного отделения ЦИК Виктора Миненко. Как сообщалось ранее, перед этим губернатор наградил руководителя ведомства орденом Почета, что возмутило главу федерального ЦИК Эллу Памфилову.

В региональном главке МВД в Санкт-Петербурге сообщили о возбуждении нескольких уголовных дел об экстремизме на почве межнациональных отношений. Все дела были заведены на фоне обострения карабахского конфликта.

YouTube в этом году не намерен делать традиционную подборку наиболее популярных видеороликов за год, пишет ТАСС со ссылкой на микроблог видеохостинга. В компании посчитали неуместным делать этот видеосет по итогам прошедшего года.

При этом в 2018 году YouTube не отказывался от того, чтобы сделать подборку, включая туда и негативные моменты, но в итоге видео собрало 17 миллионов дизлайков против 2,6 миллиона лайков.

В штате США Пенсильвании отменят учет ряда голосов на прошедших выборах, которые были отправлены по почте, но владельцы голосов не успели подтвердить свою личность до 9 ноября. Тогда секретарь штата продлила срок подтверждения личности до 12 ноября, что было признано апелляционным судом как незаконный жест, передает «Интерфакс».